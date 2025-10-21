潰瘍性大腸炎は、臓器特異的自己免疫疾患の一つで、大腸の粘膜の比較的浅い層に慢性的な炎症が起こり、びらんや潰瘍ができる疾患です。炎症は直腸から始まり、連続的に腸全体に広がっていきます。詳しい原因は明らかになっていませんが、遺伝的要因や食事や喫煙などの環境因子の他、腸内細菌の異常が関与していると考えられています。発症年齢のピークは20代ですが、若年層から高齢層まで発症します。主な症状には、腹痛や下痢、粘