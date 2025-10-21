プロボクシングのWBCが21日、最新の世界ランキングを発表。前WBC・IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人がWBCスーパーバンタム級で世界ランク1位に入った。中谷は今年9月、バンタム級のWBC・IBF両王座を返上後、早くもWBAとWBOではS・バンタム級で世界ランク1位となっていた。IBFでは同級3位となっているが、中谷はこの階級で試合を行わずして、主要4団体から世界トップクラスの評価を受けることとなった。そんな中谷は来年5月に、