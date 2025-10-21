バイエルンは21日、ヴァンサン・コンパニ監督との新契約締結を発表。現行契約から2年延長の2029年6月30日までの契約となる。現在39歳のコンパニ監督は、現役時代にアンデルレヒトやハンブルガーSV、マンチェスター・シティでプレー。マンチェスター・Cでは10シーズン在籍し、精神的支柱として4度のプレミアリーグ制覇に貢献。キャリア最終年は古巣アンデルレヒトに選手兼監督として復帰した。バーンリーで2年間の指揮を経験