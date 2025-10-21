弘前学院聖愛（青森）の野球部・原田一範監督が21日までに同部のインスタグラムで3年生3人が飲酒で補導されたことについて謝罪した。文書の画像で「皆様へのお詫びと、SNS再開のお知らせ」として「監督の原田です。日頃より、温かいご声援を賜り、心より感謝申し上げます。この度、3年生の一部部員の不祥事により、応援してくださる皆様の期待と信頼を裏切る事態を招きました。誠に申し訳ございませんでした」と、謝罪した。