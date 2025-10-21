女優の吉瀬美智子（50)が21日放送のNHKラジオ第1「ふんわり」（月〜金曜前8・30）にゲスト出演。「お兄ちゃん」と呼ぶ先輩俳優を明かした。吉瀬は福岡の高校を卒業した後、1年間エステティシャンをし、その後ホテルのカフェで「社員だったんだけどバイトみたいな」ことをしていた時にスカウトされ20歳の時に上京、芸能界入りした。吉瀬は「最初は女優業をやったんですよね。方言が抜けないの。それこそ北村一輝さんに初めて