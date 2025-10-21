蔚山に敗れ、肩を落とすGK大迫（左端）ら広島イレブン＝蔚山（共同）【蔚山（韓国）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は21日、韓国の蔚山などで東地区の1次リーグ第3戦が行われ、広島はアウェーで蔚山（韓国）に0―1で敗れた。1勝1分け1敗で勝ち点4のまま。前半に先制を許した広島は猛反撃したが、ゴールを奪えなかった。町田は敵地で上海海港（中国）を2―0で破って1勝2分けとし、勝ち点を5