エフサステクノロジーズは10月21日、x86サーバ「PRIMERGY（プライマジー）」の筐体デザインを刷新するとともに、インテル社製CPU「第6世代 Intel Xeon スケーラブル・プロセッサ」を搭載した新モデル2機種を提供開始すると発表した。2000年に提供を開始した「PRIMERGY」は、25周年という節目を迎えてデザイン刷新と高性能・省電力性に優れたCPUを搭載した新モデルを提供開始し、ユーザーの業務効率化と消費電力低減を実現してDX（