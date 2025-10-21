韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「안구 건조증（アング コンジョチュン）」の意味は？「안구 건조증（アング コンジョチュン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、漢字で書くと「眼球乾燥症」です。「안구 건조증（アング コンジョチュン）」はどういう意味なのでし