ＴＢＳの良原安美アナウンサーが２１日までに自身のＳＮＳを更新し、コーデショットを披露した。良原アナはインスタグラムに「今週は（雲の絵文字）が多そうな1週間。パキッとした色を着た方が映えるのだろうけど、私は天気に同化したいタイプ。(どんなタイプ)」とコメント。上下グレーのトップスとミニスカートに同じくグレーのジャケットを羽織り、黒タイツにロングブーツを合わせたコーデを披露した。この投稿には多数の