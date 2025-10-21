夫婦として生活を共にしていると夫の些細な変化に敏感に気付くものですよね。この記事では、最近夫がコソコソと怪しいためスマホを見てみたら女性と「対戦したい」とやりとりしているのを見つけたという投稿を紹介します。その女性との出会いは車関係で、ゲームはしない夫が「対戦」という言葉を使ったことにモヤモヤしているという投稿者さん。こまめにやりとりを消しているのも怪しく感じ、一体どういうことなのか気になっ