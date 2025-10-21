全国約140 店舗を展開する 赤から が、2025年11月4日（火）から2026年1月12日（月）まで「牡蠣フェア」を開催します♡冬の味覚の王者・広島県産牡蠣をたっぷり使った「赤から牡蠣鍋」は、旨辛スープとの相性も抜群。さらにサイドメニューにもこだわりがあり、仲間とのお集まりや忘年会、デートにもぴったりな限定企画です。冬の寒さを忘れさせる熱々体験をどうぞ。 今年の注目は“牡蠣鍋”の進化版 赤