みなさんは初めて会った人や知り合ったばかりの人に、お子さんの年齢を言ったら驚かれた経験はありますか？親にとって、わが子はまだまだ小さいと思っていても周囲からは「もう大きいね」と言われることもあるかもしれません。先日ママスタコミュニティには「小6と小4って世間一般的に見ると大きいの？」というタイトルの質問がありました。『パート先で「お子さん何歳？」って聞かれて、小6と小4って答えると「もう大きいんだ〜