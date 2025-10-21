私（キリ、30代）は5歳（長女）、3歳（長男）、1歳（次男）の子どもの母。専業主婦で、夫（ワタル、30代）と子どもたちとの5人暮らしです。私の実家は遠方にあり、義実家は隣県にあります。両家の親と私の関係は良好です。私は日々ワンオペ育児をしていて、毎日くたくたです。家族で出かけても、夫はスマホばかりでふらっといなくなることもしばしば。夫は育児を手伝ってくれないうえ、私が助けを求めても「普段はひとりでやってい