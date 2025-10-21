日本の新たなリーダーが誕生です。10月21日に開かれた臨時国会で自民党の高市総裁が女性初の総理大臣に選出されました。自民党議員は経済対策に期待を寄せる一方、野党側からは外交や安全保障政策に対する懸念の声も挙がっています。 【写真を見る】高市早苗氏が初の女性総理に 自民党議員は経済対策に期待 野党は外交や安全保障政策に対する懸念の声も=静岡 ＜衆議院 額賀福志郎議長＞ 「高市早苗君を衆議院規則第