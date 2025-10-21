21日夜に発足する高市新内閣には、静岡県内から牧野京夫参議院議員が復興大臣として初入閣しました。また、城内実衆議院議員も経済財政担当大臣に起用されました。 【写真を見る】電話に応じる牧野京夫参議院議員、城内実衆院議院議員 ＜復興大臣に起用 牧野京夫参議院議員＞ 「もしもし、牧野でございます。はい、分かりました。これから行けばよろしいですか。ありがとうございます」 高市新総理を支える閣僚として、復興