前橋市議全員を対象とした会合を終え、記者団の取材に答える小川晶市長＝21日午後、前橋市前橋市の小川晶市長（42）は21日、市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題を巡り、市議全員を対象とした会合で、給与を減額した上で市長を続投する方針を説明し理解を求めた。市議からは「説明責任を果たせていない」などとして、辞職した上で出直し選への出馬の検討を促す声が相次いだ。問題発覚後、議会への説明は3回目。