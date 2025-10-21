国会首相指名選挙が２１日、行われ、自民党・高市早苗総裁が衆参ともに過半数を獲得し、総理大臣に指名された。参院の１回目投票では、日本維新以外は各党議員がおおむね自党党首に投票したとみられる結果となったが、社民党の「福島瑞穂君・１票」にネットがザワついた。社民の参院勢力は福島党首と、今夏に当選したラサール石井副党首の２人。ネットでは「ラサール造反したんか？ｗ」「みずほ１票らしいけど、ラサール早く