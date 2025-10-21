※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を支えてくれた助産師と夫の関係は、妻の知らぬ間に続いていた。保育園の準備と復職を控えた妻は、断乳相談のため産院へ。付き添いで行った夫は妻の診察中に助産師との会話に夢中になり、娘から目を離す。その間に子どもは外に出て車にひかれそうになる。夫に不信感復職には不安も多い頑張らないわけにはいかない