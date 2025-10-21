国会で21日、総理大臣指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代・内閣総理大臣に選出されました。女性の総理大臣は憲政史上初めてに。日本維新の会との連立政権で政治は安定するのか。県内の有権者や各政党の関係者は今回の結果をどう見ているのでしょうか。21日午後、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙。「高市早苗君を内閣総理大臣に指名することが決まりました」自民党の高市総裁が有効票「465票」のうち「237票