信号無視の車にはねられ娘を亡くした男性が警察学校で講演を行いました。「故意」か「過失」か認定するのは初動や熱量にかかっている…徹底した捜査を訴えました。「赤信号を見たと、しかしアクセルを踏み続けたと」交通捜査を担う警察官などに向け講演を行った波多野暁生さん。小学5年生だった娘の命を奪ったのは信号無視をした車でした。「娘が生き返るわけではありませんが、最大限の刑罰を与えないわけにはいかない」2020年3月