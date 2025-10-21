21日朝、秋田市のリンゴ畑に出没したクマを撮影しました。畑では、リンゴの枝が折られたり、リンゴを食べられたりする被害が出ています。21日午前6時半ごろ、秋田市の集落に近いリンゴ畑に姿を現した1頭のクマ。クマは子グマとみられ、やせ細っていることから親グマとはぐれたとみられます。リンゴ畑に通じる道路には、真新しいクマのフンが残されていました。園内には捕獲用のおりが設置されていて、今シーズンは数頭捕獲さ