人生初・馬券気軽に楽しめる趣味をと考えていたら…突然可愛い（？）動物の企画の担当に／競馬女子始めました！1（1）なんとなく過ぎていく週末に何か物足りなさを感じていた、松戸茉莉花（まつどまりか）。ある時、仕事で競馬の企画のリーダーを担当することになり、リサーチのため競馬場へ。しかし何をしていいか分からずぼんやりしていたところ、会社の後輩の鳴尾公子に遭遇。長年競馬場に通っている鳴尾に教えを乞うことに！