（嘉義中央社）南部・嘉義県政府は20日、大阪市内でコーヒー産業関係者を対象にした県産コーヒーのマッチング会を開催した。県政府農業処は、コーヒー生豆の市場開拓や業界交流を通じて長期的な協力関係を築き、県産コーヒーの海外進出に向けた基盤を固めたい狙いだ。マッチング会は県政府が大阪珈琲商工組合などと協力して大阪市内のカフェで開催。翁章梁（おうしょうりょう）県長も県内のコーヒー関連業者9社を率いて参加した。