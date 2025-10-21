（花蓮中央社）東部・花蓮県を流れる馬太鞍渓の上流で21日、せき止め湖の形成が確認された。先月に洪水被害をもたらしたせき止め湖から下流へ約800メートルの地点で、規模は小さい。馬太鞍渓では、7月に形成が確認されていたせき止め湖から先月下旬、台風18号に伴う大雨の影響で水があふれ出し、下流地域に大規模な洪水被害をもたらした。災害現場の近くで調整などを行う中央災害対策センター前進協調所の季連成総協調官は21日午前