【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray Kidsが、10月18・19日の2日間、韓国・ソウルの仁川アシアドメインスタジアムにて、自身最大規模のワールドツアー『dominATE』のフィナーレを飾るアンコールライブ『Stray Kids World Tour ■地球7周分に当たる距離を移動 Stray Kidsが韓国のスタジアムにてライブを行うのは今回が初めて。今回のアンコールコンサートを通じて。メンバ&