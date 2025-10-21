サンフレッチェ広島は10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第３節で、韓国の蔚山HD FCと敵地で対戦。０−１で敗戦となった。初戦でメルボルン・シティ（オーストラリア）に２−０で快勝、続く上海海港（中国）戦は１−１のドロー。１勝１分で迎えた３戦目の相手は、Ｋリーグを３連覇している韓国の蔚山だ。立ち上がりは球際での激しいボールの奪い合いに。そのなかで、一瞬の隙を突かれて