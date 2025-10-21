Image: 株式会社フラクタルベル こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デスクや夜の食卓に、ひとつ置くだけで雰囲気が変わるグラスがあります。それが、宇宙開発に使われるナノテクノロジーと、日本の伝統工芸「切子」という、一見正反対の技術が出会って生まれたのが「AURA KIRIKO」。光の加減で色を変化させながら輝く様子はまるでオーロラのよう