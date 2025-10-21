Image: HHKB ルックスは初代のまま。でも内部は最新のアーキテクチャとなりました。プログラマーや学者、ライターといったプロタイピスト向けに発売されたHHKB。USBケーブルで接続する最新モデルの「HHKB Professional Classic Type-S」は29年前に登場した初代のルックスのまま静音性に優れ、スピーディな入力も可能な静電容量無接点方式となりました。これ、実は2019年に登場したワイヤレス