2025年10月20日、中国メディアの大象新聞は、江蘇省で外国人観光客が死装束を伝統衣装と勘違いして購入する様子がネット上で拡散して注目を集めたと報じた。記事は、同省鎮江市の衣料品店で今月中旬にインドからやって来たとみられる外国人観光客数人が中国の死装束である「寿衣」を熱心に選ぶ様子を撮影した動画が19日、ネット上で拡散したと紹介。動画では観光客が「寿衣」を試着する様子も映っており、ネット上では「唐装と勘違