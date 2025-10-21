中国科学院理化技術研究所はこのほど、3Dマイクロナノロボットの開発に成功しました。この技術は、体内で病気を治療する「ナノ医師」の実現に向けた大きな一歩となる可能性を秘めています。この微小ロボットは小さなクリップのような形状をしており、大きさは約40マイクロメートルと、髪の毛よりも細いものです。柔軟な「機械の手」として機能し、細胞の把持や粒子の放出など精密作業を正確に進めることができます。機械の手の底部