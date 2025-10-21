フランスのボルドーで、故道上伯氏の名前を冠するスポーツセンターの設立式に出席した（左から）長男の雄峰さん、ボルドーのユルミック市長、愛媛県八幡浜市の大城一郎市長＝21日（共同）【ボルドー（フランス）共同】1964年東京五輪の柔道男子無差別級金メダリストの故アントン・ヘーシンク（オランダ）を育てるなど、約50年間海外で指導に当たった故道上伯氏の名前を冠するスポーツセンターの設立式が21日、フランス南西部のボ