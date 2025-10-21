ÇµÌÚºä46Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡Ê23¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î26ÆüÈ¯Çä¤Î40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤¬ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½ª³èÆ°Æü¤Ï12·î31Æü¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ó¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿