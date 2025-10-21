ボートレース福岡の「Ａ１チャレンジカップマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２１日、予選３日目が行われた。富永夏哉人（２２＝佐賀）は３日目１１Ｒ、４コースから二番差しを入れてバック２番手に迫るも惜しくも３着。それでも、ここまで大崩れなく着をまとめ、得点率７・２０の１１位タイにつけている。「足は日に日に良くなってきている。出足とか上向いて、その辺りの足はいい。伸びも合えば普通より上。全体に水準以上