ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」は２１日、予選２日目が行われた。砂長知輝（２６＝埼玉）は前半６Ｒ、６コースから最内を差して２番手争い。２Ｍ振り込んで失速するが、そこから追い上げて４着。ペラを叩き直した後半１１Ｒは２コースから鋭く差して今節２勝目を挙げた。相棒の４２号機は２節前の転覆で足落ちしていたが、「良くなってます。トルク感がきて進んでいたし、体感も良