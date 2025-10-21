ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」は２１日、予選２日目が行われた。小川竜太朗（２５＝埼玉）は予選２日目は５、２枠の２走で３、６着とやや苦戦。「エンジンはぼちぼち。もう少しターン回りは欲しい」と課題の解消すべく調整を続ける。高校時代は野球部に所属。「スタートする時の空中線の見え方とか、１Ｍでの動きは見えている方で動体視力は生かせてる」と、その経験はボートレー