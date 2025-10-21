アイドルグループ「#2i2」（にーに）のメンバーで、グラビアアイドルの十味（とーみ）がこのほど、「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に登場。王道の水着&ランジェリーでの大胆ショットを披露した。 【写真】12月で卒業！現役アイドルの大胆カット 十味は10日発売の雑誌「ヤングアニマル」（白泉社）で表紙&巻頭グラビアを飾っている。「ヤングアニマルWeb」では、誌面には載せることが