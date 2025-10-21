２１日、衆院本会議で首相に指名され、席を立って一礼する自民党の高市早苗総裁（中央）。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京10月21日】日本の衆参両院で21日、首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出された。高市氏は日本初の女性首相となった。２１日、衆院の首相指名選挙で投票する立憲民主党の野田佳彦代表。（東京＝新華社記者／賈浩成）２１日、衆院の首相指名選挙で投票する石破茂前首相