阪神は21日、漆原大晟投手（29）に来季の契約を結ばないと発表した。 これを受け、ネット上では早くも“争奪戦”が勃発している。オリックスでクローザーも務めた右腕は現役ドラフトで指名された阪神で24年からプレー。1年目は38試合に登板して1勝4敗、今年は11試合登板にとどまるも防御率は0.00。まさかの戦力外にネット上では「阪神以外なら勝ちパターン、間違いなく争奪戦だろ普通に」「他所の球団やったらまだまだ中継