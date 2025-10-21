安倍晋三・元首相が２０２２年、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第９回公判前整理手続きが２１日、奈良地裁であり、被告の母親が弁護側の証人として出廷することが決まった。公判関係者が明らかにした。弁護側は、母親の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への信仰が事件に与えた影響を立証する方針。手続きはこの日で終了した。地裁の発表によると