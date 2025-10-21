女性初となる高市首相誕生に、県内からも期待の声などが上がっています。新内閣には、広島の議員も加わりました。■衆院本会議「高市早苗くんを内閣総理大臣に 指名することに決まりました」女性初の首相誕生に広島は…。■20代学生「女性初ということなので、いろいろ新しいことに挑戦していって日本を明るく変えてほしい。」■30代会社員「はきはきされているので女性ならではのアイデアとか人付き合いに期待したい」■60代「女