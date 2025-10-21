（宇佐美記者）「午後１時前です。まもなく衆議院本会議が始まるのを前に、道内選出の議員らが続々と議場に入っていきます」１０月２１日午後、衆参両院で行われた首相指名選挙。第１０４代内閣総理大臣に選ばれたのはー（額賀福志郎衆議院議長）「高市早苗君を内閣総理大臣に指名することに決まりました」自民党の高市早苗総裁。憲政史上初の女性首相誕生です。北海道内関連の自民党議員からは安どの声がー（自民党