俳優・山田孝之が最新ショットを公開し、フォロワーが仰天した。２０日に４２歳の誕生日を迎えた山田。２１日にインスタグラムを更新し「４２才になれました。皆様ありがとうございます」と感謝。「６０キロの鮪（まぐろ）は強かったです」とつづり、巨大な魚との２ショットをアップした。またストーリーズでは「白人男性が突然スマホの画面を見せてきて『あなたの髭（ひげ）は世界中の男性の憧れです。神様だ』と和訳されてい