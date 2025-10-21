高市早苗首相は21日の首相指名選挙で、自民党と日本維新の会に加え、一部の野党議員から支持を得た。投票した衆院会派「有志の会」の北神圭朗氏は「政治の安定がないと物価高対策や外交防衛政策ができない。外国人の土地取得規制などで方向性が合う」と記者団に説明。無所属の中村勇太衆院議員は「選挙制度改革を進めてほしい」と要望した。決選投票にもつれ込んだ参院で、1回目から高市氏に投票した日本保守党の北村晴男氏は