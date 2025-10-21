総理大臣に選出された自民党の高市総裁は、新たな内閣を発足させます。物価高対策に政治改革と山積する課題にどのような布陣で臨むのか。その顔ぶれが発表されました。（10月21日「Nスタ」午後6時ごろの放送より）【写真を見る】高市氏「えっ、焼肉連れて行ってくれるって言ったよね」野田代表とのやりとり総理指名選挙で高市氏選出連立・維新で異例の注意喚起苦難の末、第104代総理大臣に選出された高市氏。街の人「女性だから