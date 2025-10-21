義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 非常識な義母「気を使わなくていいから」と突然やってきて… ©ママリ ウチの近くまで来るからお邪魔するねと言われ、具合悪いと言ってるのに、気使わなくていいから～と半ば強引に来る