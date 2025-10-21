園生活でも我が子が叩かれればすぐに介入するママ友の香。そんな彼女に違和感を持ち始めた矢先、息子のナオトが香の息子、勝也くんに叩かれます。しかし、香は謝らせるどころかナオトのせいにします。これにはさすがに、大人しい真理も激しい嫌悪感を抱きました。ママ友との付き合い方を考え、子育てで何が大切なのかを見つめ直すお話…『わが子さえ良ければいいママ友』第3話をごらんください。 公園でのトラブルが発生。勝也く