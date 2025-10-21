キャンメイクから、毎年大人気のフェイスパウダー限定パッケージが2025年10月下旬に登場します。ブランド誕生40周年を記念した第4弾となる今回は、ぷっくりとした立体感がかわいい“キルティングデザイン”。「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～」と「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」の各1色が限定パッケージで発売されます。見た目も使い心