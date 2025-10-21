Photo: 長谷川賢人 パッと見はネッククーラー。でも、どうやら違いそう。CEATEC 2025の「フェアリーデバイセズ」ブースで出会ったのは、U字型の首掛けデバイスです。軽っ。いや、正確には「重さが気にならない」と言うべきか。ヘッドセットカメラをつけているような圧迫感も、眼鏡型デバイスのような鼻への負担もありません。それが、ウェアラブルカメラ「THINKLET」の第一印象でした。どこ