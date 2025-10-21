日本の憲政史上初めて女性首相が誕生しました。自民党の高市早苗総裁が10月21日、第104代総理大臣に選出され、新たな枠組みの“与野党”の議員からは、期待や批判の声が上がりました。 ■「自維連立」で高市首相誕生…東海3県の議員は 自公連立の解消で、一時、総理の座が危ぶまれた高市総裁でしたが、衆議院本会議の一回目の投票で過半数を獲得しました。自民党に加え、連立を組む日本維新の会や、一部の無所属議員