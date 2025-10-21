富山県黒部市の自宅で、当時高校生だった娘に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親の裁判で、富山地方裁判所は21日、「家庭内という発覚しにくい状況を利用した、卑劣で悪質性が高い犯行」だとして、求刑通り懲役8年の実刑判決を言い渡しました。大門広治被告（54）は2016年8月、黒部市の自宅で当時10代で高校生だった娘に対し、抵抗できない状態で性的暴行をしたとして準強姦罪に問われていました。大門被告は、これまで